Мелоні: Італія працює над реалізацією угоди щодо кредиту G7 для України

Італія працює над реалізацією угоди про надання Україні кредиту, який гаситимуть коштом заморожених російських активів.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

У червні під час щорічного саміту на півдні Італії країни G7 домовилися про надання Україні кредиту, який гаситимуть коштом заморожених російських активів.

Мелоні запевнила, що робота над реалізацію цієї угоди продовжується.

Реклама:

"Ми продовжимо працювати над реалізацією угоди про кредит (Україні), забезпечений відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, що є важливим результатом головування Італії в G7", – заявила вона.

Зазначимо, йдеться про план кредиту для України обсягом $50 млрд, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів.

У межах плану ЄС має надати 35 млрд євро, а решту – інші країни "сімки". Для США важливо, щоб Євросоюз змінив період перегляду і продовження накладених санкцій з теперішніх шести місяців на більш тривалий – аби гарантувати, що російські активи залишатимуться замороженими. Блокада Угорщини стосується саме цього рішення всередині ЄС, а не рішення щодо надання "європейської" частини кредиту.

Напередодні видання Politico повідомило, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ, що ускладнить виділення кредитів Україні за рахунок російських заморожених активів, щоб допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.

Читайте також: Мільярди Кремля на оборону України. Три шляхи змусити Росію заплатити ще під час війни.