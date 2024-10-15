Мелони: Италия работает над реализацией соглашения по кредиту G7 для Украины

Италия работает над реализацией соглашения о предоставлении Украине кредита, который будут гасить за счет замороженных российских активов.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

В июне во время ежегодного саммита на юге Италии страны G7 договорились о предоставлении Украине кредита, который будут гасить за счет замороженных российских активов.

Мелони заверила, что работа над реализацией этого соглашения продолжается.

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"Мы продолжим работать над реализацией соглашения о кредите (для Украины), обеспеченном процентами, начисленными на российские активы, которые заморожены в Европе, что является важным результатом председательства Италии в G7", – заявила она.

Отметим, речь идет о плане кредита для Украины объемом $50 млрд, согласованном лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов.

В рамках плана ЕС должен предоставить 35 млрд евро, а остальное – другие страны "семерки". Для США важно, чтобы Евросоюз изменил период пересмотра и продления наложенных санкций с нынешних шести месяцев на более длительный – чтобы гарантировать, что российские активы будут оставаться замороженными. Блокада Венгрии касается именно этого решения внутри ЕС, а не решения о предоставлении "европейской" части кредита.

Накануне издание Politico сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что усложнит выделение кредитов Украине за счет российских замороженных активов, чтобы помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу.

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