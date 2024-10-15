У Таллінні перейменували Московський бульвар

У вівторок Талліннське міське управління ухвалило рішення перейменувати ділянку пішохідної доріжки, яка раніше називалася Московським бульваром.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Оскільки ця ділянка логічно продовжує бульвар Сааремаа і проходить тією ж прямою лінією, їй було присвоєно назву Сааремааський бульвар.

За словами заступниці мера Таллінна Мадле Ліппус, ділянка вулиці в Таллінні необґрунтовано має ім'я столиці країни-агресора, чия мета – знищення незалежності України.

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"Перейменування бульвару є прикладом того, як ми в громадському міському просторі висловлюємо підтримку вільному і демократичному суспільству. Крім того, використання єдиної назви для всієї вулиці спрощує пересування і допомагає уникнути плутанини", – зазначила Ліппус.

Загальна довжина пішохідної доріжки, яка тепер називатиметься Сааремааський бульвар, становить близько 1200 метрів. З них приблизно 950 метрів уже мали цю назву, а решта 250 метрів називалися Московським бульваром.

Нагадаємо, у Празі перейменувати вулицю біля посольства РФ на Українських героїв.

А у Вільнюсі вирішили перейменувати музей імені Пушкіна.