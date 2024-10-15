В Таллинне переименовали Московский бульвар

Во вторник Таллиннское городское управление приняло решение переименовать участок пешеходной дорожки, который ранее назывался Московским бульваром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Поскольку этот участок логично продолжает бульвар Сааремаа и проходит по той же прямой линии, ему было присвоено название Сааремааский бульвар.

По словам заместителя мэра Таллинна Мадле Липпус, участок улицы в Таллинне необоснованно носит имя столицы страны-агрессора, чья цель – уничтожение независимости Украины.

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"Переименование бульвара – пример того, как мы в общественном городском пространстве выражаем поддержку свободному и демократическому обществу. Кроме того, использование единого названия для всей улицы упрощает передвижение и помогает избежать путаницы", – отметила Липпус.

Общая длина пешеходной дорожки, которая теперь будет называться Сааремааский бульвар, составляет около 1200 метров. Из них примерно 950 метров уже имели это название, а остальные 250 метров назывались Московским бульваром.

Напомним, в Праге переименовать улицу возле посольства РФ на Украинских героев.

А в Вильнюсе решили переименовать музей имени Пушкина.