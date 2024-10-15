США підтвердили прибуття до Ізраїлю початкових компонентів ПРО THAAD

До Ізраїлю прибула передова група американських військовослужбовців і початкові компоненти, необхідні для експлуатації батареї протиракетного комплексу THAAD.

Про це йдеться у заяві речника Пентагону, бригадного генерала Пата Райдера, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора, 14 жовтня, до Ізраїлю прибула передова група американських військовослужбовців і початкові компоненти, необхідні для експлуатації батареї термінального високогірного зенітно-ракетного комплексу THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense)", – йдеться у заяві

За словами Райдера, протягом наступних днів до Ізраїлю продовжить прибувати додатковий американський військовий персонал і компоненти батареї THAAD.

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"Батарея буде повністю готова до роботи найближчим часом, але з міркувань безпеки операцій ми не будемо обговорювати часові рамки", – заявив він.

За словами речника, розгортання батареї THAAD в Ізраїлі підкреслює відданість Сполучених Штатів справі оборони Ізраїлю і захисту американців в Ізраїлі від будь-яких балістичних ракетних атак з боку Ірану.

Оголошення про розгортання Сполученими Штатами протиракетного комплексу THAAD в Ізраїлі прозвучало у неділю.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.