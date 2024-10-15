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США подтвердили прибытие в Израиль начальных компонентов ПРО THAAD

Новости — Вторник, 15 октября 2024, 16:55 — Иванна Костина

В Израиль прибыла передовая группа американских военнослужащих и начальные компоненты, необходимые для эксплуатации батареи противоракетного комплекса THAAD.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона, бригадного генерала Пата Райдера, сообщает "Европейская правда".

"Вчера, 14 октября, в Израиль прибыла передовая группа американских военнослужащих и начальные компоненты, необходимые для эксплуатации батареи терминального высокогорного зенитно-ракетного комплекса THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense)", – говорится в заявлении

По словам Райдера, в течение следующих дней в Израиль продолжит прибывать дополнительный американский военный персонал и компоненты батареи THAAD.

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"Батарея будет полностью готова к работе в ближайшее время, но из соображений безопасности операций мы не будем обсуждать временные рамки", – заявил он.

По словам спикера, развертывание батареи THAAD в Израиле подчеркивает приверженность Соединенных Штатов делу обороны Израиля и защиты американцев в Израиле от любых баллистических ракетных атак со стороны Ирана.

Объявление о развертывании Соединенными Штатами противоракетного комплекса THAAD в Израиле прозвучало в воскресенье.

Напомним, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Израиль сейчас "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.

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