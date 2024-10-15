Скандальная перепись в Черногории: треть населения называет себя сербами

По результатам переписи населения в Черногории, которая состоялась в конце 2023 года, почти треть населения идентифицировала себя как сербов, что на несколько процентных пунктов больше, чем в предыдущей переписи 2011 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Данные, опубликованные Управлением статистики Черногории MONSTAT, показали, что население Черногории составляет 623 633 человека, что на 0,6% больше, чем в 2011 году.

41,1% граждан Черногории, согласно переписи, признают себя черногорцами, а 32,9% – сербами. В 2011 году в Черногории проживало 45% черногорцев и около 29% сербов.

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Кроме тех, кто идентифицирует себя как черногорцы или сербы, последняя перепись показала, что 9,45% населения Черногории составляют боснийцы, 4,97% – албанцы, 2% – русские и 1,6% – мусульмане. Около 2,9% населения не захотели отвечать на этот вопрос.

В то же время большинство черногорцев (43,5%) указали языком общения сербский, тогда как черногорский выбрали только 36,2%. Это примерно соответствует переписи 2011 года, когда 36,9% граждан назвали родным черногорский язык и 42,9% – сербский.

Очередная перепись населения в Черногории должна была состояться в 2021 году, но ее сначала отложили из-за пандемии коронавируса. После этого ее еще несколько раз переносили из-за недоверия черногорской оппозиции к процессу.

Последняя перепись также вызвала напряженность в черногорском обществе, в СМИ сообщали о многочисленных нарушениях и фальсификациях.

Оппозиционная Демократическая партия социалистов неоднократно заявляла, что настоящей целью переписи является "этническая инженерия", направленная на увеличение количества сербов в Черногории и уменьшение числа черногорцев.