Скандал на переписі населення Чорногорії: частину анкет заповнювали чорнилом, що зникає

Правоохоронці Чорногорії в четвер розпочали розслідування у зв’язку з використанням ручок із чорнилом, що зникає при нагріванні, відповідальними за перепис населення для заповнення анкет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорський портал ДАН.

Управління статистики Чорногорії (Monstat) підтвердило, що інформація про використання окремими обліковцями (людьми, що здійснюють перепис) ручок "пиши-видаляй" відповідає дійсності.

"Усі ці обліковці виключені з процесу. Через використання цих ручок триває розслідування й перевірка точності даних", – додали у Monstat.

У Комісії з питань перепису Чорногорії уточнили, що ручки з чорнилом, що зникає, використовували 16 обліковців, і станом на четвер вдалось підтвердити, що троє з них змінювали результати перепису.

На тлі скандалу стало відомо, що перепис населення Чорногорії продовжили на 10 днів – до 28 грудня.

Питання перепису населення Чорногорії викликало напругу в суспільстві на тлі переговорів про формування нового уряду через п’ять місяців після виборів.

Опозиція – переважно прочорногорські партії – стверджували, що колишній уряд на чолі з виконувачем обов’язків прем’єра Дрітаном Абазовичем, а також майбутній кабмін будуть просербськими. Тому перепис насправді спрямований на штучне збільшення кількості Сербів у Чорногорії й, відповідно, підрив державності країни.

Детальніше про це – у статті Референдум на користь "сербського міра": як чорногорці можуть стати меншиною в своїй країні.