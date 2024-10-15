Прага визначилася з різдвяною ялинкою: зрубають 65-річну смереку

Чеська столиця обрала серед поданих заявок дерево, яке стане різдвяною ялинкою на Старопразькій площі – 65-річну смереку, що росте біля садиби у Лужицьких горах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Цього року мерія отримала рекордні 45 заявок з пропозицією дерев на роль головної різдвяної ялинки. З-поміж них обрали 22-метрову смереку із села Кромпах у Лужицьких горах, що росте біля приватної садиби.

IDNES

Обрану смереку та ще десяток сусідніх посадили попередні власники садиби близько 65 років тому, щоб відгородитися від сусідів. З часом деякі з них зрубали.

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Теперішній власник розповів, що вирішив зрубати верхівку однієї зі смерек, побоюючись, що одного дня її повалить вітром на хату, та планує поступово зрізати всі решту з тих самих міркувань. Також його турбують розлогі корені дерев, що виходять на поверхню.

За його словами, ідея запропонувати дерево як головну ялинку країни з’явилася у нього навесні. "Я дивився на неї здалеку і подумав, що вона досить гарна. Було б неправильно просто зрубати її. Тож я зробив фото і надіслав заявку", – розповів власник обійстя.

За рідкісним збігом обставин, чоловік зможе бачити верхівку новорічної ялинки на площі зі своєї квартири у Празі.

Дерево планують рубати 23 листопада, а встановлення смереки на площі планується в ніч на 26 листопада. Процес планують знімати на відео.

Нагадаємо, торік у Британії головну ялинку для площі перед парламентом обирали з-поміж 150 мільйонів.

А у Норвегії спікера парламенту привалило різдвяною ялинкою, яку він за традицією зрізав у лісі.