Прага визначилася з різдвяною ялинкою: зрубають 65-річну смереку
Чеська столиця обрала серед поданих заявок дерево, яке стане різдвяною ялинкою на Старопразькій площі – 65-річну смереку, що росте біля садиби у Лужицьких горах.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.
Цього року мерія отримала рекордні 45 заявок з пропозицією дерев на роль головної різдвяної ялинки. З-поміж них обрали 22-метрову смереку із села Кромпах у Лужицьких горах, що росте біля приватної садиби.
Обрану смереку та ще десяток сусідніх посадили попередні власники садиби близько 65 років тому, щоб відгородитися від сусідів. З часом деякі з них зрубали.
Теперішній власник розповів, що вирішив зрубати верхівку однієї зі смерек, побоюючись, що одного дня її повалить вітром на хату, та планує поступово зрізати всі решту з тих самих міркувань. Також його турбують розлогі корені дерев, що виходять на поверхню.
За його словами, ідея запропонувати дерево як головну ялинку країни з’явилася у нього навесні. "Я дивився на неї здалеку і подумав, що вона досить гарна. Було б неправильно просто зрубати її. Тож я зробив фото і надіслав заявку", – розповів власник обійстя.
За рідкісним збігом обставин, чоловік зможе бачити верхівку новорічної ялинки на площі зі своєї квартири у Празі.
Дерево планують рубати 23 листопада, а встановлення смереки на площі планується в ніч на 26 листопада. Процес планують знімати на відео.
Нагадаємо, торік у Британії головну ялинку для площі перед парламентом обирали з-поміж 150 мільйонів.
А у Норвегії спікера парламенту привалило різдвяною ялинкою, яку він за традицією зрізав у лісі.