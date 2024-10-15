Прага определилась с рождественской елкой: срубят 65-летнюю ель
Чешская столица выбрала среди поданных заявок дерево, которое станет рождественской елкой на Старопражской площади – 65-летнюю ель, растущую возле усадьбы в Лужицких горах.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.
В этом году мэрия получила рекордные 45 заявок с предложением деревьев на роль главной рождественской елки. Среди них выбрали 22-метровую ель из села Кромпах в Лужицких горах, растущую возле частного дома.
Выбранную ель и еще десяток соседних посадили предыдущие владельцы усадьбы около 65 лет назад, чтобы отгородиться от соседей. Со временем некоторые из них срубили.
Нынешний владелец рассказал, что решил срубить верхушку одной из елей, опасаясь, что однажды ее повалит ветром на дом, и планирует постепенно срезать все остальные из тех же соображений. Также его беспокоят раскидистые корни деревьев, выходящие на поверхность.
По его словам, идея предложить дерево как главную елку страны появилась у него весной. "Я смотрел на нее издалека и подумал, что она достаточно красивая. Было бы неправильно просто срубить ее. Поэтому я сделал фото и отправил заявку", – рассказал владелец усадьбы.
По редкому стечению обстоятельств, мужчина сможет видеть верхушку новогодней елки на площади из своей квартиры в Праге.
Дерево планируют рубить 23 ноября, а установка ели на площади планируется в ночь на 26 ноября. Процесс планируют снимать на видео.
Напомним, в прошлом году в Британии главную елку для площади перед парламентом выбирали из 150 миллионов.
А в Норвегии спикера парламента привалило рождественской елкой, которую он по традиции срезал в лесу.