Прага определилась с рождественской елкой: срубят 65-летнюю ель

Чешская столица выбрала среди поданных заявок дерево, которое станет рождественской елкой на Старопражской площади – 65-летнюю ель, растущую возле усадьбы в Лужицких горах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

В этом году мэрия получила рекордные 45 заявок с предложением деревьев на роль главной рождественской елки. Среди них выбрали 22-метровую ель из села Кромпах в Лужицких горах, растущую возле частного дома.

IDNES

Выбранную ель и еще десяток соседних посадили предыдущие владельцы усадьбы около 65 лет назад, чтобы отгородиться от соседей. Со временем некоторые из них срубили.

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Нынешний владелец рассказал, что решил срубить верхушку одной из елей, опасаясь, что однажды ее повалит ветром на дом, и планирует постепенно срезать все остальные из тех же соображений. Также его беспокоят раскидистые корни деревьев, выходящие на поверхность.

По его словам, идея предложить дерево как главную елку страны появилась у него весной. "Я смотрел на нее издалека и подумал, что она достаточно красивая. Было бы неправильно просто срубить ее. Поэтому я сделал фото и отправил заявку", – рассказал владелец усадьбы.

По редкому стечению обстоятельств, мужчина сможет видеть верхушку новогодней елки на площади из своей квартиры в Праге.

Дерево планируют рубить 23 ноября, а установка ели на площади планируется в ночь на 26 ноября. Процесс планируют снимать на видео.

Напомним, в прошлом году в Британии главную елку для площади перед парламентом выбирали из 150 миллионов.

А в Норвегии спикера парламента привалило рождественской елкой, которую он по традиции срезал в лесу.