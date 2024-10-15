Британия наложила новые санкции против израильских поселений на Западном берегу реки Иордан

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во вторник, 15 октября, объявил об очередных санкциях в ответ на насилие со стороны "экстремистских израильских поселенцев" на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Санкции Британии направлены против трех израильских поселений и четырех организаций, которые, как утверждается, "поддерживали, подстрекали и поощряли насилие" против палестинских общин на Западном берегу реки Иордан.

Среди организаций, попавших под санкции, – религиозная школа, "известная своей пропагандой насилия против неевреев", а также израильская благотворительная организация, которая, как утверждает Лондон, оказывает финансовую поддержку незаконным поселениям.

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Также под санкции попали коммерческая строительная компания и неправительственная организация, обвиненные в волонтерской помощи незаконным поселениям Израиля.

"Правительство Израиля должно прекратить насилие со стороны поселенцев и остановить экспансию поселенцев на палестинских землях. До тех пор, пока насильственные экстремисты будут оставаться безнаказанными, Британия и международное сообщество будут продолжать действовать", – прокомментировал Лэмми.

По данным ООН, с октября 2023 года на Западном берегу реки Иордан произошло более 1400 нападений израильских поселенцев на палестинские общины.

Последний пакет санкций Британии, направленный против причастных к насилию со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, стал третьим по счету. Предыдущие были объявлены в феврале и мае этого года.

После войны 1967 года Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, который палестинцы считают основой своего государства. Израильтяне построили на Западном берегу еврейские поселения, которые большинство стран мира считают незаконными.

Израиль отрицает это и ссылается на исторические и библейские связи с этой землей.