Более 80% молодых немцев опасаются войны в Европе

Опасения возможной войны в Европе оказалось на первом месте среди проблем, которые беспокоят немецкую молодежь.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Shell Youth Study.

81% опрошенных назвали самым большим своим опасением войну в Европе. В 2019 году этот показатель составлял 46%.

67% указали, что опасаются бедности, тогда как в 2019 году – 52%.

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Тройку самых больших проблем замыкают состояние окружающей среды и напряжение в обществе – 64% (в предыдущем исследовании – 71% и 56% соответственно).

60% опрошенных осуждают войну России против Украины, и около половины считают, что Германия должна предоставлять Украине военную помощь, тогда как против – около четверти.

Что касается израильско-палестинского конфликта, почти треть опрошенных одобряют то, что Германия поддерживает Израиль, и примерно столько же выступают против.

51% ответили, что активно следят за политической жизнью, тогда как в 2019 году таких было 36%.

Опрос проводили среди 2059 респондентов в возрасте от 12 до 25 лет.

Другой опрос показал, что почти половина немцев считают, что Украина должна была бы согласиться на территориальные уступки ради перемирия с Россией.

Подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц снова поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным после почти двух лет перерыва.