В Польше изъяли 35 кг наркотиков, задержанным грозит до 20 лет за решеткой

В Польше полицейские задержали трех человек и изъяли 35 кг наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет почти миллион злотых – им грозит до 20 лет тюрьмы.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, полицейские из отдела борьбы с наркопреступностью Воеводского управления полиции в Гданьске работали над делом о переработке большого количества наркотиков.

Полицейские подозревали, что лаборатория может находиться в одном из сел возле города Пуцк.

Реклама:

Правоохранители задержали мужчину, который вышел из этого здания и которого подозревали в преступлениях, связанных с наркотиками. После этого полиция зашла в здание.

Фото: RMF24

Уже внутри правоохранители задержали еще одного мужчину по подозрению в переработке большого количества наркотиков.

Также еще одного подозреваемого, вероятного организатора, задержали в Гданьске.

Во время обыска дома, в гараже, сотрудники полиции обнаружили линию по производству амфетамина, где с помощью профессионального оборудования и инструментов значительное количество психотропного вещества в виде основного амфетамина перерабатывалось в сульфат амфетамина.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

По данным правоохранителей, общий ориентировочный вес изъятого вещества составляет 35 кг, а его стоимость на черном рынке – почти миллион злотых.

Задержанных мужчин доставили в районную прокуратуру в Пуцке, а прокурор предъявил им обвинения в переработке наркотиков.

Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы, а следующие три месяца они проведут под стражей.

Польские моряки недавно предотвратили контрабанду несколько килограммов кокаина, который злоумышленники подбросили им для отправки в Европу.

А в Латвии разоблачили крупную лабораторию синтетических наркотиков, среди подозреваемых в причастности к этому "бизнесу" – пятеро граждан Украины.