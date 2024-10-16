Итальянский корабль с мигрантами прибыл в порт Албании

Итальянское судно с первой группой мигрантов на борту прибыло в Албанию в среду, 16 октября.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Корабль итальянских ВМС Libra пришвартовался в бывшем военно-морском порту Шенджин, его встретили итальянские офицеры.

Фото: Reuters

Первую группу из 16 мигрантов, которых подобрали в воскресенье в море на борту лодок, отплывших из Ливии, проверят в Шенджине, а затем отвезут вглубь страны в небольшую деревню Гядера, где их разместят до завершения оформления их документов.

Реклама:

После того как их документы будут рассмотрены, их отправят либо в Италию, если ответ на их запрос о предоставлении убежища будет положительным, либо обратно домой, если их запрос будет отклонен.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Два центра, построенные в Албании в рамках двустороннего соглашения в городах Шенджин и Гядер, окончательно заработали в пятницу, 11 октября.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что первые мигранты прибудут в два центра уже на этой неделе.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Оно уже привлекло внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Соглашение было обжаловано в Конституционном суде Албании депутатами оппозиционной Демократической партии, которые утверждали, что оно нарушает конституцию, передавая территорию и государственную власть другой стране. Но КС отклонил жалобы. Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.