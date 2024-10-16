Дуда прокоментував міграційну стратегію уряду Туска

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував міграційну стратегію уряду Дональда Туска.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У своєму виступі в Сеймі 16 жовтня Дуда висловив свою думку про міграційну стратегію, схвалену урядом 15 жовтня, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів.

"Я радий, що уряд прем’єра Дональда Туска і його табір нарешті приєдналися до захисників кордону Польщі", – заявив Дуда.

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Оновлено від 15:38. З подальших коментарів Дуди стало зрозуміло, що тон цієї заяви був саркастичним. Зокрема, він зазначив, що ініціатива уряду Туска не сприятиме зменшенню нелегальної міграції і лише зашкодить опонентам режиму Лукашенка, які втекли до Польщі.

Він дорікнув теперішнім партіям влади, що у минулому, перебуваючи в опозиції, більшість з них не підтримали у парламенті будівництво паркану на польському кордоні.

У своїй промові він також зупинився на питаннях оборони та заявив, що безпека не може бути предметом політичних суперечок.

"Як президент, я підтримував, підтримую і продовжу підтримувати усі дії, спрямовані на зміцнення нашого оборонного потенціалу, нашої безпеки з військової точки зору", – зазначив Анджей Дуда.

Він відзначив заслуги у цьому питанні попередніх міністрів оборони з урядів за часів перебування при владі партії "Право і Справедливість" та подякував чинному віцепрем’єру й міністру оборони Владиславу Косіняку-Камишу за останні підписані контракти та програму модернізації екіпірування військових.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 жовтня схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.

У Єврокомісії раніше заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни щодо дотримання прав людини.

Після цього Туск наполіг, що безпека польського кордону не буде предметом переговорів.