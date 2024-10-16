Дуда прокомментировал миграционную стратегию правительства Туска

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал миграционную стратегию правительства Дональда Туска.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В своем выступлении в Сейме 16 октября Дуда выразил свое мнение о миграционной стратегии, одобренную правительством 15 октября, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов.

"Я рад, что правительство премьера Дональда Туска и его лагерь наконец присоединились к защитникам границы Польши", – заявил Дуда.

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Обновлено от 15:38. Из дальнейших комментариев Дуды стало понятно, что тон этого заявления был саркастичным. В частности, он отметил, что инициатива правительства Туска не будет способствовать уменьшению нелегальной миграции и только навредит оппонентам режима Лукашенко, которые сбежали в Польшу.

Он упрекнул нынешние партии власти, что в прошлом, находясь в оппозиции, большинство из них не поддержали в парламенте строительство забора на польской границе.

В своей речи он также остановился на вопросах обороны и заявил, что безопасность не может быть предметом политических споров.

"Как президент, я поддерживал, поддерживаю и продолжу поддерживать все действия, направленные на укрепление нашего оборонного потенциала, нашей безопасности с военной точки зрения", – отметил Анджей Дуда.

Он отметил заслуги в этом вопросе предыдущих министров обороны из правительств во времена пребывания у власти партии "Право и справедливость" и поблагодарил действующего вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша за последние подписанные контракты и программу модернизации экипировки военных.

Напомним, правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам угрожают нарушением обязательств страны по соблюдению прав человека.

После этого Туск настоял, что безопасность польской границы не будет предметом переговоров.