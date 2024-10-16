Більшість мешканців Варшави не чули сирен під час їхнього тестування

Перевірка системи масового оповіщення населення у Варшаві показала, що багато містян не почули сигнал і теперішня система розміщення недосконала.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Перевірку сирен у польській столиці проводили минулої середи, 9 жовтня, вона була наймасштабнішою у сучасній історії країни. Після того мешканців попросили заповнити опитувальники щодо гучності сигналу у тому місці, де вони перебували.

Як повідомили у мерії, більшість опитаних зазначили, що або не чули сирену, або звук був ледве чутним.

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У зв’язку з цим будуть визначати місця додаткового розміщення сирен. На додачу, профільним службам доручать модернізацію існуючої системи.

Також мерія буде звертатися до МВС з пропозицією влаштувати централізовану систему оповіщення, яка дозволяла б одразу поширити сигнал через усі можливі канали – систему сирен, ЗМІ та мобільні телефони.

Нагадаємо, в Австрії на початку жовтня вперше перевіряли систему оповіщення через смартфони.

2 жовтня у прикордонному естонському місті Нарва було чути звук сирен, які перевіряли на території Росії.