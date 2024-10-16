Большинство жителей Варшавы не слышали сирен во время их тестирования
Проверка системы массового оповещения населения в Варшаве показала, что многие горожане не услышали сигнал и нынешняя система размещения несовершенна.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Проверку сирен в польской столице проводили в прошлую среду, 9 октября, она была самой масштабной в современной истории страны. После того жителей попросили заполнить опросники о громкости сигнала в том месте, где они находились.
Как сообщили в мэрии, большинство опрошенных отметили, что либо не слышали сирену, либо звук был еле слышным.
В связи с этим будут определять места дополнительного размещения сирен. В дополнение профильным службам поручат модернизацию существующей системы.
Также мэрия будет обращаться в МВД с предложением устроить централизованную систему оповещения, которая позволяла бы сразу распространить сигнал через все возможные каналы – систему сирен, СМИ и мобильные телефоны.
Напомним, в Австрии в начале октября впервые проверяли систему оповещения через смартфоны.
2 октября в пограничном эстонском городе Нарва был слышен звук сирен, которые проверяли на территории России.