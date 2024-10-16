Большинство жителей Варшавы не слышали сирен во время их тестирования

Проверка системы массового оповещения населения в Варшаве показала, что многие горожане не услышали сигнал и нынешняя система размещения несовершенна.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Проверку сирен в польской столице проводили в прошлую среду, 9 октября, она была самой масштабной в современной истории страны. После того жителей попросили заполнить опросники о громкости сигнала в том месте, где они находились.

Как сообщили в мэрии, большинство опрошенных отметили, что либо не слышали сирену, либо звук был еле слышным.

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В связи с этим будут определять места дополнительного размещения сирен. В дополнение профильным службам поручат модернизацию существующей системы.

Также мэрия будет обращаться в МВД с предложением устроить централизованную систему оповещения, которая позволяла бы сразу распространить сигнал через все возможные каналы – систему сирен, СМИ и мобильные телефоны.

Напомним, в Австрии в начале октября впервые проверяли систему оповещения через смартфоны.

2 октября в пограничном эстонском городе Нарва был слышен звук сирен, которые проверяли на территории России.