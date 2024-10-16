МЗС: Україна просить Міжнародну морську організацію про місію в порти Одеси, які обстрілює РФ

Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити до портів Великої Одеси міжнародну моніторингову місію на тлі посиленого російського терору.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, зустрівшись в Одесі з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки, пише "Європейська правда".

Як відзначила пресслужба МЗС, Сибіга привернув увагу колег до суттєвого посилення російського повітряного терору та ударів по цивільних суднах, зерносховищах, терміналах та іншій портовій інфраструктурі.

"Забезпечення свободи мореплавства у Чорному морі є нашою спільною метою та одним із ключових пріоритетів президента України Володимира Зеленського. Маємо зупинити агресора, показати єдність міжнародної спільноти в протидії його варварству та фіксувати кожен злочин", – заявив міністр, повідомивши про звернення до Міжнародної морської організації.

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Сибіга також запросив партнерів розглянути можливість додаткового сприяння у страхуванні суден і терміналів. Він відзначив високу ефективність українського зернового коридору, додавши, що з серпня 2023 року до українських портів зайшло понад 2800 суден, було оброблено 51 млн тонн експортної агропродукції.

"Тут, в Одесі, російський повітряний терор особливо відчутний. Колеги мали змогу побачити наслідки варварських російських обстрілів. Загалом за час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 російських атак проти наших портів, внаслідок яких було пошкоджено понад 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна, знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції", – підкреслив міністр.

За словами глави МЗС, лише за останній місяць російські удари пошкодили чотири судна, зокрема з вантажами зерна для Єгипту та кукурудзи для Італії, а також гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.

Євросоюз раніше назвав російські удари по кораблях із зерном в Одесі відповіддю охочим до миру з Путіним.

Посол Британії Мартін Гарріс назвав неприпустимими російські удари по торгових суднах у портах Одещини, яких цього тижня було три поспіль.