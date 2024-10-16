МИД: Украина просит Международную морскую организацию о миссии в порты Одессы, обстреливаемые РФ

Украина официально обратилась к Международной морской организации с призывом безотлагательно направить в порты Большой Одессы международную мониторинговую миссию на фоне усиленного российского террора.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, встретившись в Одессе с министрами иностранных дел стран Нордическо-Балтийской восьмерки, пишет "Европейская правда".

Как отметила пресс-служба МИД, Сибига привлек внимание коллег к существенному усилению российского воздушного террора и ударов по гражданским судам, зернохранилищам, терминалам и другой портовой инфраструктуре.

"Обеспечение свободы мореплавания в Черном море является нашей общей целью и одним из ключевых приоритетов президента Украины Владимира Зеленского. Должны остановить агрессора, показать единство международного сообщества в противодействии его варварству и фиксировать каждое преступление", – заявил министр, сообщив об обращении в Международную морскую организацию.

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Сибига также пригласил партнеров рассмотреть возможность дополнительного содействия в страховании судов и терминалов. Он отметил высокую эффективность украинского зернового коридора, добавив, что с августа 2023 года в украинские порты зашло более 2800 судов, было обработано 51 млн тонн экспортной агропродукции.

"Здесь, в Одессе, российский воздушный террор особенно ощутим. Коллеги имели возможность увидеть последствия варварских российских обстрелов. Всего за время полномасштабного вторжения произошло более 50 российских атак против наших портов, в результате которых было повреждено более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна, уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции", – подчеркнул министр.

По словам главы МИД, только за последний месяц российские удары повредили четыре судна, в том числе с грузами зерна для Египта и кукурузы для Италии, а также гуманитарным грузом Продовольственной программы ООН для Палестины.

Евросоюз ранее назвал российские удары по кораблям с зерном в Одессе ответом желающим мира с Путиным.

Посол Великобритании Мартин Харрис назвал недопустимыми российские удары по торговым судам в портах Одесской области, которых на этой неделе было три подряд.