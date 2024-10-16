ЗМІ: Франція забороняє ізраїльським фірмам брати участь у військово-морській виставці

Франція заборонила ізраїльським фірмам брати участь у майбутній військово-морській виставці, що стало останнім інцидентом, який підкреслює все більш напружені відносини між двома союзниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Париж вже забороняв ізраїльським фірмам брати участь у військовій виставці раніше цього року. Міністерство оборони тоді заявило, що умови для участі компаній у виставці більше не є прийнятними, коли президент Емманюель Макрон "закликає Ізраїль припинити операції в Газі".

Міністерства оборони і закордонних справ, посольство Ізраїлю та компанія Euronaval, яка організовує щорічний військово-морський ярмарок з 4 по 7 листопада, не відповіли на запити про коментарі.

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Рішення Франції з'явилося після того, як ізраїльські сили завдали численних повітряних ударів і провели обмежене наземне вторгнення, спрямоване проти підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла" в Лівані.

Ізраїльські операції призвели до значних жертв серед цивільного населення, що змусило західних союзників, в тому числі Францію, закликати до негайного припинення бойових дій.

Напруженість у відносинах між прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і Макроном зросла в останні тижні після того, як Париж спільно з Вашингтоном домовився про 21-денне перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою", що відкрило б шлях до переговорів про довгострокове дипломатичне врегулювання.

Незважаючи на те, що Франція і США вважали, що Ізраїль погодився з умовами перемир'я, наступного дня Ізраїль завдав ударів, в результаті яких загинув тодішній лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

Офіційні особи кажуть, що немає жодних перспектив припинення вогню в найближчій перспективі. Париж зосередив свою увагу на спробах встановити параметри дипломатичного вирішення проблеми після припинення бойових дій.

Однак за останні тижні Макрон кілька разів дратував Нетаньягу та його уряд, зокрема, коли сили ООН потрапили під перехресний вогонь Ізраїлю на півдні Лівану.

Він закликав припинити постачання Ізраїлю наступального озброєння, яке використовується в Газі. У вівторок, за словами французького посадовця, він заявив на засіданні кабінету міністрів, що Нетаньягу не повинен забувати, що його країна була створена за рішенням ООН.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро намагався применшити значення цих коментарів, заявивши, що це були загальні зауваження, які нагадують Ізраїлю про важливість поваги до статуту ООН.

Офіс Нетаньягу у відповідь заявив, що Держава Ізраїль була створена "в ході війни за незалежність кров'ю наших героїчних борців, багато з яких пережили Голокост, в тому числі від режиму Віші у Франції", маючи на увазі французький уряд, який співпрацював з нацистською Німеччиною.

Два дипломати заявили, що нещодавні обміни думками не сприятимуть французьким зусиллям з посередництва в Лівані.

Наступного тижня в Парижі відбудеться конференція, присвячена цьому питанню. Нетаньягу поставив під сумнів наміри Парижа, звинувативши його в тому, що він запросив Південну Африку і Алжир, які, за його словами, працюють над тим, щоб відмовити "Ізраїлю в його фундаментальному праві на самооборону і, по суті, відкинути саме його право на існування".