СМИ: Франция запрещает израильским фирмам участвовать в военно-морской выставке

Франция запретила израильским фирмам участвовать в предстоящей военно-морской выставке, что стало последним инцидентом, который подчеркивает все более напряженные отношения между двумя союзниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Париж уже запрещал израильским фирмам участвовать в военной выставке ранее в этом году. Министерство обороны тогда заявило, что условия для участия компаний в выставке больше не являются приемлемыми, когда президент Эмманюэль Макрон "призывает Израиль прекратить операции в Газе".

Министерства обороны и иностранных дел, посольство Израиля и компания Euronaval, которая организует ежегодную военно-морскую ярмарку с 4 по 7 ноября, не ответили на запросы о комментариях.

Реклама:

Решение Франции появилось после того, как израильские силы нанесли многочисленные воздушные удары и провели ограниченное наземное вторжение, направленное против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" в Ливане.

Израильские операции привели к значительным жертвам среди гражданского населения, что заставило западных союзников, в том числе Францию, призвать к немедленному прекращению боевых действий.

Напряженность в отношениях между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и Макроном возросла в последние недели после того, как Париж совместно с Вашингтоном договорился о 21-дневном перемирии между Израилем и "Хезболлой", что открыло бы путь к переговорам о долгосрочном дипломатическом урегулировании.

Несмотря на то, что Франция и США считали, что Израиль согласился с условиями перемирия, на следующий день Израиль нанёс удары, в результате которых погиб тогдашний лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

Официальные лица говорят, что нет никаких перспектив прекращения огня в ближайшей перспективе. Париж сосредоточил свое внимание на попытках установить параметры дипломатического решения проблемы после прекращения боевых действий.

Однако за последние недели Макрон несколько раз раздражал Нетаньяху и его правительство, в частности, когда силы ООН попали под перекрестный огонь Израиля на юге Ливана.

Он призвал прекратить поставки Израилю наступательного вооружения, которое используется в Газе. Во вторник, по словам французского чиновника, он заявил на заседании кабинета министров, что Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро пытался преуменьшить значение этих комментариев, заявив, что это были общие замечания, которые напоминают Израилю о важности уважения к уставу ООН.

Офис Нетаньяху в ответ заявил, что Государство Израиль было создано "в ходе войны за независимость кровью наших героических борцов, многие из которых пережили Холокост, в том числе от режима Виши во Франции", имея в виду французское правительство, сотрудничавшее с нацистской Германией.

Два дипломата заявили, что недавние обмены мнениями не будут способствовать французским усилиям по посредничеству в Ливане.

На следующей неделе в Париже состоится конференция, посвященная этому вопросу. Нетаньяху поставил под сомнение намерения Парижа, обвинив его в том, что он пригласил Южную Африку и Алжир, которые, по его словам, работают над тем, чтобы отказать "Израилю в его фундаментальном праве на самооборону и, по сути, отвергнуть само его право на существование".