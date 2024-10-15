Макрон і Нетаньягу обмінялись випадами про те, як виник Ізраїль

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу знову обмінялися випадами на тлі напруги на Близькому Сході, зокрема через інциденти між збройними силами Ізраїлю та миротворцями ООН на півдні Лівану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Заява Макрона на засіданні уряду не була публічною, про неї журналісти дізналися від інших присутніх на зустрічі. За словами цих джерел, Макрон сказав, що Нетаньягу "має не забувати, що його країна утворилася за рішенням ООН".

Ремарка Макрона була пов’язана з інцидентом на півдні Лівану минулого тижня, коли внаслідок ізраїльського обстрілу отримали поранення двоє миротворців ООН. Франція тоді викликала посла Ізраїлю для пояснень.

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Ще за кілька днів у місії заявили, що на їхню спостережну позицію заїхав ізраїльський танк. Ізраїль стверджує, що це сталося випадково під час евакуації поранених.

Після того, коли слова Макрона потрапили у ЗМІ, Нетаньягу відповів йому.

"Нагадаю президенту Франції: це не резолюція ООН заснувала державу Ізраїль, а перемога, виборена у війні за незалежність кров’ю героїчних бійців, багато з яких перед тим пережили Голокост, у тому числі з участю режиму Віші у Франції", – відреагував прем’єр Ізраїлю.

Раніше гостру відповідь Нетаньягу спровокували слова Макрона із закликом призупинити постачання Ізраїлю зброї для продовження операції у секторі Гази.

У переддень річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Макрон провів розмову з прем’єром Ізраїлю та відзначив, що вони мають розбіжності у поглядах, але прагнуть порозумітися.