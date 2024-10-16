Глава МЗС Литви про "план перемоги": Дуже реалістичний, якщо будуть політичні рішення

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає "дуже реалістичним" представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", якщо для його реалізації будуть ухвалені відповідні політичні рішення.

Про це Ландсбергіс сказав на пресконференції в Одесі у понеділок, пише "Європейська правда".

Міністр подякував главі МЗС Андрію Сибізі за те, що він ознайомив очільників зовнішньополітичних відомств Нордично-Балтійської вісімки – формату, до якого входить і Литва, – з основними засадами плану.

"Це дуже реалістичний план. У нас є можливості поставити зброю. У нас є можливість усунути всі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень. І також у нас є можливість надати гарантії безпеки Україні, щоб Україна була впевнена, що вона не буде атакована наступного дня", – сказав Ландсбергіс.

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Він додав, що ці рішення необхідно прийняти, аби не повторити помилки 2014 року.

"Ми маємо боротися. Ми маємо зробити цей вибір. Тому що якщо ми будемо відкладати це рішення, як ми відкладали їх у 2014 році, ці дії привели нас до ситуації у 2022 році. Якщо ми зараз будемо відкладати рішення, то буде світова криза. Я сподіваюся, що цього не станеться", – зазначив очільник МЗС Литви.

У середу восьмеро міністрів закордонних справ з країн Північної Європи та держав Балтії прибули з візитом до Одеси.

На зустрічі глава МЗС Андрій Сибіга привернув увагу колег до суттєвого посилення російського повітряного терору та ударів по цивільних суднах, зерносховищах, терміналах та іншій портовій інфраструктурі.

А міністерка закордонних справ Швеці оголосила, що країни Нордично-Балтійськоі вісімки вирішили виділити Україні зимовий пакет енергетичної підтримки.