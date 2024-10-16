Ірландія готується до односторонніх торговельних санкцій проти Ізраїлю через дії в Газі

Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що його уряд готовий в односторонньому порядку, не чекаючи рішення ЄС, запровадити торговельні санкції проти Ізраїлю через, як він каже, порушення прав людини у секторі Гази.

Про це він сказав перед самітом Ради співробітництва ЄС та країн Перської затоки у Брюсселі в середу, 16 жовтня, пише "Європейська правда".

Гарріс заявив, що гуманітарна ситуація в Газі погіршується, тоді як Євросоюз "ще не використав усі важелі впливу в його розпорядженні" для впливу на дії Ізраїлю.

"Ірландія зараз, в контексті липневого консультативного висновку Міжнародного суду ООН від липня, не буде чекати, поки всі в Європі ухвалять рішення стосовно в питанні торгівлі на окупованих палестинських територіях", – заявив він.

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Ірландський прем’єр додав, що наступного тижня його уряд отримає юридичний висновок від генерального прокурора Ірландії стосовно "того, що ми можемо зробити в цій сфері".

"Ми хочемо зрозуміти, чи можливо зараз рухатися вперед у контексті торговельних обмежень, окупованих палестинських територій у світлі зобов'язання, яке консультативний висновок Міжнародного суду ООН покладає на всіх нас – зробити все можливе, щоб покласти край незаконній і нелегальній окупації", – пояснив Гарріс.

В останні тижні в Євросоюзі обговорюється можливість накладання торговельних обмежень на Ізраїль у межах двосторонньої торговельної угоди, аби відреагувати на порушення гуманітарного права ізраїльськими силами в Газі.

Але, за словами прем’єра Ірландії, "це поки не позиція більшості" держав ЄС.

Водночас напередодні міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала ЄС розглянути запровадження додаткових санкцій проти Ізраїлю.