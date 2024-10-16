Ирландия готовится к односторонним торговым санкциям против Израиля из-за действий в Газе

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его правительство готово в одностороннем порядке, не дожидаясь решения ЕС, ввести торговые санкции против Израиля из-за, как он говорит, нарушения прав человека в секторе Газа.

Об этом он сказал перед саммитом Совета сотрудничества ЕС и стран Персидского залива в Брюсселе в среду, 16 октября, пишет "Европейская правда".

Харрис заявил, что гуманитарная ситуация в Газе ухудшается, тогда как Евросоюз "еще не использовал все рычаги влияния в его распоряжении" для воздействия на действия Израиля.

"Ирландия сейчас, в контексте июльского консультативного заключения Международного суда ООН от июля, не будет ждать, пока все в Европе примут решение относительно в вопросе торговли на оккупированных палестинских территориях", – заявил он.

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Ирландский премьер добавил, что на следующей неделе его правительство получит юридическое заключение от генерального прокурора Ирландии относительно "того, что мы можем сделать в этой сфере".

"Мы хотим понять, возможно ли сейчас двигаться вперед в контексте торговых ограничений, оккупированных палестинских территорий в свете обязательства, которое консультативное заключение Международного суда ООН возлагает на всех нас – сделать все возможное, чтобы положить конец незаконной и нелегальной оккупации", – пояснил Харрис.

В последние недели в Евросоюзе обсуждается возможность наложения торговых ограничений на Израиль в рамках двустороннего торгового соглашения, чтобы отреагировать на нарушение гуманитарного права израильскими силами в Газе.

Но, по словам премьера Ирландии, "это пока не позиция большинства" государств ЕС.

В то же время накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала ЕС рассмотреть введение дополнительных санкций против Израиля.