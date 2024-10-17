Прем'єрка Данії: У "плані перемоги" Зеленського є дуже багато хороших ідей

У "плані перемоги", який президент України Володимир Зеленський вчора представив Верховній Раді, а сьогодні – лідерам ЄС, є "дуже, дуже багато хороших ідей".

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен перед самітом ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

"Ця війна ніколи не повинна була розпочатися, тому найбільше, чого ми прагнемо – це мир. Я думаю, що в запропонованому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна із Зеленським, що центральним пунктом для цього є членство в НАТО. Це найважливіше страхування життя, яке ви можете дати країні", – сказала Фредеріксен.

Однак вона усвідомлює, що саме бажання отримати запрошення до НАТО не є цілком беззаперечним. Уряд США є серед тих, хто виступає проти.

Реклама:

"Є й ті, хто досі дуже скептично ставиться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данської сторони. Про це я також скажу сьогодні", – додала вона.

Фредеріксен погоджується, що війна повинна закінчитися якомога швидше. Але вона повинна закінчитися "справедливим і демократичним шляхом", зазначила прем'єрка.

"На жаль, я не бачу жодних ознак того, що Росія збирається визнати будь-яку демократію", – сказала вона, додаючи, що росіяни також не бажають добра західним країнам.

"Зараз Росія є ворогом для всіх нас, і план перемоги повинен відображати, наскільки небезпечною є Росія", – сказала Фредеріксен.

Тому і Данії, і решті країн НАТО доведеться змиритися з тим, що в майбутньому їм також доведеться витрачати набагато більше грошей на свою оборону.

"Я хочу наполягати на тому, щоб Європа, Захід і альянс НАТО мали необхідну оборону, щоб ми могли бути впевнені, що наші люди можуть жити в мирі та безпеці. А скільки це буде коштувати, стільки і буде коштувати", – каже Фредеріксен.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не побачив нічого нового у "плані перемоги" президента Володимира Зеленського, адже більшість пунктів – це аспекти, щодо яких ЄС досі вагається.