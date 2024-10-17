Премьер Дании: В "плане победы" Зеленского есть очень много хороших идей

В "плане победы", который президент Украины Владимир Зеленский вчера представил Верховной раде, а сегодня – лидерам ЕС, есть "очень, очень много хороших идей".

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед саммитом ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

"Эта война никогда не должна была начаться, поэтому самое большее, чего мы хотим – это мир. Я думаю, что в предложенном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Зеленским, что центральным пунктом этого является членство в НАТО. Это самое важное страхование жизни, которое вы можете дать стране", – сказала Фредериксен.

Однако она осознает, что само желание получить приглашение в НАТО не является вполне бесспорным. Правительство США – среди тех, кто выступает против.

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"Есть и те, кто до сих пор очень скептически относится к членству Украины в НАТО. Мы активно поддерживаем его с датской стороны. Об этом я также скажу сегодня", – добавила она.

Фредериксен соглашается, что война должна закончиться как можно скорее. Но она должна закончиться "справедливым и демократическим путем", отметила премьер.

"К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что Россия собирается признать какую-либо демократию", – сказала она, добавляя, что россияне также не желают добра западным странам.

"Сейчас Россия является врагом для всех нас, и план победы должен отражать, насколько опасна Россия", – сказала Фредериксен.

Поэтому и Дании, и остальным странам НАТО придется смириться с тем, что в будущем им также придется тратить гораздо больше денег на свою оборону.

"Я хочу настаивать на том, чтобы Европа, Запад и НАТО имели необходимую оборону, чтобы мы могли быть уверены, что наши люди могут жить в мире и безопасности. А сколько это будет стоить, столько и будет стоить", – говорит Фредериксен.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный президентом Владимиром Зеленским "план победы", отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что не увидел ничего нового в "плане победы" президента Владимира Зеленского, ведь большинство пунктов – это аспекты, по которым ЕС до сих пор колеблется.