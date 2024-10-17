Посольство Норвегії у Лівані евакуювали через "замінування"

Посольство Норвегії у столиці Лівану вдень 17 жовтня призупиняло роботу через повідомлення про нібито закладену вибухівку, яке виявилось неправдою.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Вдень у четвер стало відомо, що норвезьке посольство у Бейруті отримало повідомлення про вибухівку і співробітники евакуювалися.

"Можемо підтвердити, що надійшо повідомлення про замінування будівлі, у якій розташоване норвезьке посольство у Бейруті", – підтвердили в МЗС Норвегії, додавши, що з дипломатами і співробітниками все добре.

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Посольство розташоване в одній будівлі з офісом телеканалу al-Jazeera.

Згодом повідомили, що повідомлення про вибухівку виявилось фальшивим.

Як відомо, низка країн закликали своїх громадян виїздити з Лівану та організовували евакуаційні рейси через операцію Ізраїлю на півдні Лівану, з території якого діє угруповання "Хезболла".

Нещодавні удари Ізраїлю по миротворчих силах ООН на півдні Лівану викликали осуд ЄС та зокрема Італії, військові якої входять до складу контингенту.

Також це спричинило обмін гострими заявами між президентом Франції та прем'єром Ізраїлю з приводу того, чи має Ізраїль бути вдячним ООН за свою появу на мапі світу.

Чехія нещодавно заблокувала спільну заяву ЄС із закликом до припинення вогню у Лівані, аргументуючи це тим, що "негайне перемир'я" лише зіграє на руку "Хезболлі" і ХАМАС, після чого війна відновиться.