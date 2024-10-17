Посольство Норвегии в Ливане эвакуировали из-за "заминирования"

Посольство Норвегии в столице Ливана днем 17 октября приостанавливало работу из-за сообщения о якобы заложенной взрывчатке, которое оказалось неправдой.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Днем в четверг стало известно, что норвежское посольство в Бейруте получило сообщение о взрывчатке и сотрудники эвакуировались.

"Можем подтвердить, что поступило сообщение о заминировании здания, в котором расположено норвежское посольство в Бейруте", – подтвердили в МИД Норвегии, добавив, что с дипломатами и сотрудниками все хорошо.

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Посольство расположено в одном здании с офисом телеканала al-Jazeera.

Впоследствии сообщили, что сообщение о взрывчатке оказалось фальшивым.

Как известно, ряд стран призвали своих граждан выезжать из Ливана и организовывали эвакуационные рейсы из-за операции Израиля на юге Ливана, с территории которого действует группировка "Хезболла".

Недавние удары Израиля по миротворческим силам ООН на юге Ливана вызвали осуждение ЕС и в частности Италии, военные которой входят в состав контингента.

Также это вызвало обмен острыми заявлениями между президентом Франции и премьером Израиля по поводу того, должен ли Израиль быть благодарным ООН за свое появление на карте мира.

Чехия недавнозаблокировала совместное заявление ЕС с призывом к прекращению огня в Ливане, аргументируя это тем, что "немедленное перемирие" только сыграет на руку "Хезболле" и ХАМАС, после чего война возобновится.