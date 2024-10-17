Топдипломат Чехії: Припинення вогню на Близькому Сході нічого не вирішує

Провідний чеський дипломат, радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявив, що негайне припинення вогню на Близькому Сході нічого не вирішує, а лише прокладе шлях до ще більшого кровопролиття.

Про це він сказав в інтерв'ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Заява Пояра відображає стійку проізраїльську позицію Праги, яка нещодавно заблокувала спільну заяву ЄС із закликом до припинення вогню в Лівані.

"Ви думаєте, що ЄС буде сприйматися у світі серйозно, коли він закликає до припинення вогню? Це нонсенс. Припинення вогню нічого не вирішує", – сказав Пояр в інтерв'ю.

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Дипломат відзначив, що припинення вогню дасть терористичним організаціям шанс перегрупуватися.

"Давайте подивимося, що означатиме припинення вогню. Це означатиме, що "Хезболла" або ХАМАС набагато швидше відновляться, набагато швидше переозброяться, і набагато швидше розпочнеться набагато більша війна", – сказав він.

Чехія давно є одним з найвірніших союзників Ізраїлю в Європі. Разом з Угорщиною та Австрією Прага наполягає на пом'якшенні заходів ЄС, які вона вважає надмірно критичними щодо Ізраїлю, і неодноразово виступала проти спроб інших членів ЄС засудити Ізраїль за жертви серед цивільного населення в Газі та Лівані.

Пояр чітко визначив, на кому лежить відповідальність за загибель цивільних осіб.

"Відповідальність за жертви серед цивільного населення в Газі лежить на ХАМАС як ісламістській організації. А в Лівані – на "Хезболлі", ісламістській організації, яка безпосередньо контролюється Іраном", – сказав він, стверджуючи, що Ізраїль не цілеспрямовано атакує цивільне населення.

В останні тижні в Євросоюзі обговорюється можливість накладання торгівельних обмежень на Ізраїль у межах двосторонньої торгівельної угоди, аби відреагувати на порушення гуманітарного права ізраїльськими силами в Газі.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала ЄС розглянути запровадження додаткових санкцій проти Ізраїлю.

Ірландія готується до односторонніх торгівельних санкцій проти Ізраїлю через дії в Газі.