Внаслідок ДТП у Туреччині загинули семеро людей

У турецькій провінцій Аксарай загинули семеро людей і 33 постраждали внаслідок перекидання автобуса у п’ятницю, 18 жовтня.

Про це із посиланням на дані місцевої влади повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

За даними місцевої влади, шестеро людей загинули і 25 отримали поранення в результаті перекидання автобуса в центральній турецькій провінції Аксарай.

Губернатор Мехмет Алі Кумбузоглу сказав журналістам, що неясно, що стало причиною аварії на автомагістралі Аксарай-Анкара.

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Автобус перевозив пасажирів із західної провінції Баликесір до регіону Каппадокія, популярного туристичного напрямку в центральній Туреччині.

"Постраждалі були терміново доставлені до лікарні. Розпочато розслідування аварії", – додав він.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:53. За даними міністерства внутрішніх справ країни, внаслідок ДТП загинули семеро людей, 33 – зазнали поранень.

"Туристичний автобус, який їхав з Баликесіру до регіону Каппадокія по шосе E-90 в районі Аксараю, з двома водіями, одним гідом і 41 пасажиром, з'їхав з дороги і перекинувся. Внаслідок аварії загинули семеро громадян, 33 – зазнали травм, двоє з них у важкому стані", – написав міністр.

Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.



Kazada maalesef 7️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2️⃣ vatandaşımız ağır olmak… pic.twitter.com/JjM4q81cku – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2024

Наприкінці серпня під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.

Нещодавно 30 людей отримали поранення в результаті аварії автобуса в Дрездені.

10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.