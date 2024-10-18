В результате ДТП в Турции погибли семь человек
Новости — Пятница, 18 октября 2024, 09:45 —
В турецкой провинции Аксарай погибли семь человек и 33 пострадали в результате опрокидывания автобуса в пятницу, 18 октября.
Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".
По данным местных властей, шесть человек погибли и 25 получили ранения в результате опрокидывания автобуса в центральной турецкой провинции Аксарай.
Губернатор Мехмет Али Кумбузоглу сказал журналистам, что неясно, что стало причиной аварии на автомагистрали Аксарай-Анкара.
Автобус перевозил пассажиров из западной провинции Балыкесир в регион Каппадокия, популярное туристическое направление в центральной Турции.
"Пострадавшие были срочно доставлены в больницу. Начато расследование аварии", – добавил он.
ОБНОВЛЕНО В 11:53. По данным министерства внутренних дел страны, в результате ДТП погибли семь человек, 33 – получили ранения.
"Туристический автобус, который ехал из Балыкесира в регион Каппадокия по шоссе E-90 в районе Аксарая, с двумя водителями, одним гидом и 41 пассажиром, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли семь граждан, 33 – получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии", – написал министр.
Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.– Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2024
Kazada maalesef 7️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2️⃣ vatandaşımız ağır olmak… pic.twitter.com/JjM4q81cku
В конце августа во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.
Недавно 30 человек получили ранения в результате аварии автобуса в Дрездене.
10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.