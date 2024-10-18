В результате ДТП в Турции погибли семь человек

В турецкой провинции Аксарай погибли семь человек и 33 пострадали в результате опрокидывания автобуса в пятницу, 18 октября.

Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

По данным местных властей, шесть человек погибли и 25 получили ранения в результате опрокидывания автобуса в центральной турецкой провинции Аксарай.

Губернатор Мехмет Али Кумбузоглу сказал журналистам, что неясно, что стало причиной аварии на автомагистрали Аксарай-Анкара.

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Автобус перевозил пассажиров из западной провинции Балыкесир в регион Каппадокия, популярное туристическое направление в центральной Турции.

"Пострадавшие были срочно доставлены в больницу. Начато расследование аварии", – добавил он.

ОБНОВЛЕНО В 11:53. По данным министерства внутренних дел страны, в результате ДТП погибли семь человек, 33 – получили ранения.

"Туристический автобус, который ехал из Балыкесира в регион Каппадокия по шоссе E-90 в районе Аксарая, с двумя водителями, одним гидом и 41 пассажиром, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли семь граждан, 33 – получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии", – написал министр.

Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.



Kazada maalesef 7️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2️⃣ vatandaşımız ağır olmak… pic.twitter.com/JjM4q81cku – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2024

В конце августа во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.

Недавно 30 человек получили ранения в результате аварии автобуса в Дрездене.

10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.