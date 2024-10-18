У Франції затримали підозрюваного у зв’язках з "вагнерівцями"

У Франції за підозрою у зв’язках з російською приватною військовою компанією "Вагнер" затримали лідера угруповання, яке обстоює права чорношкірих, Кемі Себа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Кемі Себа був узятий під варту в понеділок у Головному управлінні внутрішньої безпеки (DGSI) за підозрою в іноземному втручанні. У середу він був звільнений без пред'явлення звинувачень на даному етапі, але розслідування триває.

Розслідування, яке призвело до його ув'язнення, було розпочато за "ініціативою DGSI", повідомило джерело, близьке до справи.

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За словами його адвоката Хуана Бранко, який рішуче засудив це поліцейське затримання, Кемі Себа був допитаний в рамках розслідування, розпочатого за фактом "ведення розвідки з іноземною державою...з метою провокації військових дій або актів агресії проти Франції".

Кемі Себа, позбавлений французького громадянства в липні, також був допитаний за підозрою у "веденні розвідки з іноземною державою..., що може завдати шкоди фундаментальним інтересам нації".

У березні 2023 року кілька ЗМІ, зокрема цифровий журнал Sources de Arte/CAPA, німецька газета Die Welt і журнал Jeune Afrique, опублікували Wagner Leaks, що стали результатом злому внутрішніх документів воєнізованого угруповання Вагнера, створеного Євгенієм Пригожиним, який загинув в авіакатастрофі у 2023 році.

Згідно з цими документами, російський олігарх фінансував і керував певними діями лідера Urgences panafricanistes в Африці в період між 2018 і 2019 роками.

Кемі Себа, справжнє ім'я якого Стелліо Жиль Робер Капо Чічі, є колишнім лідером "Трібу Ка" – невеликої групи, яка заявляла про свою антисемітську спрямованість і виступала за розділення чорних і білих, перш ніж була розпущена урядом Франції у 2006 році.

Він був кілька разів засуджений у Франції за розпалювання расової ненависті і зараз очолює групу Urgences panafricanistes, яка користується певним авторитетом у соціальних мережах.

Нагадаємо, у Краківському окружному суді 16 жовтня розпочався судовий процес над двома росіянами, які були найняті російською групою Вагнера для розклеювання у Кракові листівок із закликом вступати до цієї організації.

А шестеро чоловіків, звинувачених у пожежі на пов'язаному з Україною підприємстві в Лондоні нібито від імені воєнізованої групи Вагнера, постали перед судом у п'ятницю, 4 жовтня.