У Франції затримали підозрюваного у зв’язках з "вагнерівцями"
У Франції за підозрою у зв’язках з російською приватною військовою компанією "Вагнер" затримали лідера угруповання, яке обстоює права чорношкірих, Кемі Себа.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.
Кемі Себа був узятий під варту в понеділок у Головному управлінні внутрішньої безпеки (DGSI) за підозрою в іноземному втручанні. У середу він був звільнений без пред'явлення звинувачень на даному етапі, але розслідування триває.
Розслідування, яке призвело до його ув'язнення, було розпочато за "ініціативою DGSI", повідомило джерело, близьке до справи.
За словами його адвоката Хуана Бранко, який рішуче засудив це поліцейське затримання, Кемі Себа був допитаний в рамках розслідування, розпочатого за фактом "ведення розвідки з іноземною державою...з метою провокації військових дій або актів агресії проти Франції".
Кемі Себа, позбавлений французького громадянства в липні, також був допитаний за підозрою у "веденні розвідки з іноземною державою..., що може завдати шкоди фундаментальним інтересам нації".
У березні 2023 року кілька ЗМІ, зокрема цифровий журнал Sources de Arte/CAPA, німецька газета Die Welt і журнал Jeune Afrique, опублікували Wagner Leaks, що стали результатом злому внутрішніх документів воєнізованого угруповання Вагнера, створеного Євгенієм Пригожиним, який загинув в авіакатастрофі у 2023 році.
Згідно з цими документами, російський олігарх фінансував і керував певними діями лідера Urgences panafricanistes в Африці в період між 2018 і 2019 роками.
Кемі Себа, справжнє ім'я якого Стелліо Жиль Робер Капо Чічі, є колишнім лідером "Трібу Ка" – невеликої групи, яка заявляла про свою антисемітську спрямованість і виступала за розділення чорних і білих, перш ніж була розпущена урядом Франції у 2006 році.
Він був кілька разів засуджений у Франції за розпалювання расової ненависті і зараз очолює групу Urgences panafricanistes, яка користується певним авторитетом у соціальних мережах.
Нагадаємо, у Краківському окружному суді 16 жовтня розпочався судовий процес над двома росіянами, які були найняті російською групою Вагнера для розклеювання у Кракові листівок із закликом вступати до цієї організації.
А шестеро чоловіків, звинувачених у пожежі на пов'язаному з Україною підприємстві в Лондоні нібито від імені воєнізованої групи Вагнера, постали перед судом у п'ятницю, 4 жовтня.