Во Франции задержали подозреваемого в связях с "вагнеровцами"

Во Франции по подозрению в связях с российской частной военной компанией "Вагнер" задержали лидера группировки, отстаивающей права чернокожих, Кеми Себа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Кеми Себа был взят под стражу в понедельник в Главном управлении внутренней безопасности (DGSI) по подозрению в иностранном вмешательстве. В среду он был освобожден без предъявления обвинений на данном этапе, но расследование продолжается. Расследование, которое привело к его заключению, было начато по "инициативе DGSI", сообщил источник, близкий к делу.

По словам его адвоката Хуана Бранко, который решительно осудил это полицейское задержание, Кеми Себа был допрошен в рамках расследования, начатого по факту "ведения разведки с иностранным государством (...) с целью провокации военных действий или актов агрессии против Франции". Кеми Себа, лишенный французского гражданства в июле, также был допрошен по подозрению в "ведении разведки с иностранным государством (...), что может нанести ущерб фундаментальным интересам нации".

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В марте 2023 года несколько СМИ, в том числе цифровой журнал Sources de Arte/CAPA, немецкая газета Die Welt и журнал Jeune Afrique, опубликовали Wagner Leaks, ставшие результатом взлома внутренних документов военизированной группы Вагнера, созданной Евгением Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе в 2023 году. Согласно этим документам, российский олигарх финансировал и руководил определенными действиями лидера Urgences panafricanistes в Африке в период между 2018 и 2019 годами.

Кеми Себа, настоящее имя которого Стеллио Жиль Робер Капо Чичи, является бывшим лидером "Трибу Ка" – небольшой группы, которая заявляла о своей антисемитской направленности и выступала за разделение черных и белых, прежде чем была распущена правительством Франции в 2006 году. Он был несколько раз осужден во Франции за разжигание расовой ненависти и сейчас возглавляет группу Urgences panafricanistes, которая пользуется определенным авторитетом в социальных сетях.

Напомним, в Краковском окружном суде 16 октября начался судебный процесс над двумя россиянами, которые были наняты российской группой Вагнера для расклейки в Кракове листовок с призывом вступать в эту организацию.

А шестеро мужчин, обвиняемых в пожаре на связанном с Украиной предприятии в Лондоне якобы от имени военизированной группировки Вагнера, предстали перед судом в пятницу, 4 октября.