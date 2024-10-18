У Польщі затримали близько 20 осіб, підозрюваних у контрабанді кокаїну на мільйони євро

У Польщі затримали 19 осіб, підозрюваних у ввезенні в країну наркотиків вартістю на мільйони євро.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У рамках великої спецоперації за участі багатьох служб затримали 19 осіб у Варшаві, Познані і Тримісті. У них вилучили понад 850 млн злотих готівкою, дорогі годинники та 14 кг різних наркотиків – амфетаміну, канабісу, мефедрону.

Також вилучили документи, які вказують на шляхи відмивання коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності.

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Затриманих вважають організаторами ввезення до Польщі з Колумбії 360 кг кокаїну вартістю близько 17 млн євро, який ховали у вантажах бананів. Це відбувалося у 2020-2021 роках. Одна з партій випадково опинилася у супермаркетах разом з бананами, після чого правоохоронці почали розслідування.

Один із затриманих на додачу виявився підозрюваним у вбивстві, що сталося 22 роки тому.

Раніше цього тижня у Польщі повідомляли про іншу операцію із затримання підозрюваних у наркоторгівлі, вартість вилучених наркотиків становить майже мільйон злотих.

У Латвії нещодавно викрили велику лабораторію синтетичних наркотиків, серед підозрюваних у причетності до цього "бізнесу" – п’ятеро громадян України.