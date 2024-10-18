В Польше задержали около 20 человек, подозреваемых в контрабанде кокаина на миллионы евро

В Польше задержали 19 человек, подозреваемых во ввозе в страну наркотиков стоимостью на миллионы евро.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В рамках большой спецоперации с участием многих служб задержали 19 человек в Варшаве, Познани и Труймясте. У них изъяли более 850 млн злотых наличными, дорогие часы и 14 кг различных наркотиков – амфетамина, каннабиса, мефедрона.

Также изъяли документы, указывающие на пути отмывания средств, полученных в результате преступной деятельности.

Реклама:

Задержанных считают организаторами ввоза в Польшу из Колумбии 360 кг кокаина стоимостью около 17 млн евро, который прятали в грузах бананов. Это происходило в 2020-2021 годах. Одна из партий случайно оказалась в супермаркетах вместе с бананами, после чего правоохранители начали расследование.

Один из задержанных в придачу оказался подозреваемым в убийстве, которое произошло 22 года назад.

Ранее на этой неделе в Польше сообщали о другой операции по задержанию подозреваемых в наркоторговле, стоимость изъятых наркотиков составляет почти миллион злотых.

В Латвии недавно разоблачили крупную лабораторию синтетических наркотиков, среди подозреваемых в причастности к этому "бизнесу" - пятеро граждан Украины.