В Польше задержали около 20 человек, подозреваемых в контрабанде кокаина на миллионы евро
В Польше задержали 19 человек, подозреваемых во ввозе в страну наркотиков стоимостью на миллионы евро.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В рамках большой спецоперации с участием многих служб задержали 19 человек в Варшаве, Познани и Труймясте. У них изъяли более 850 млн злотых наличными, дорогие часы и 14 кг различных наркотиков – амфетамина, каннабиса, мефедрона.
Также изъяли документы, указывающие на пути отмывания средств, полученных в результате преступной деятельности.
Задержанных считают организаторами ввоза в Польшу из Колумбии 360 кг кокаина стоимостью около 17 млн евро, который прятали в грузах бананов. Это происходило в 2020-2021 годах. Одна из партий случайно оказалась в супермаркетах вместе с бананами, после чего правоохранители начали расследование.
Один из задержанных в придачу оказался подозреваемым в убийстве, которое произошло 22 года назад.
Ранее на этой неделе в Польше сообщали о другой операции по задержанию подозреваемых в наркоторговле, стоимость изъятых наркотиков составляет почти миллион злотых.
В Латвии недавно разоблачили крупную лабораторию синтетических наркотиков, среди подозреваемых в причастности к этому "бизнесу" - пятеро граждан Украины.