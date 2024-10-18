У німецькому Фрайбургу розслідують расистські вигуки на студентських сходинах

Поліція німецького міста Фрайбург, що в землі Баден-Вюртемберг, розпочала розслідування за фактом расистських вигуків на подвір'ї студентського гуртожитку, що сталось ще наприкінці вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як повідомляється, на подвір’ї гуртожитку співали расистські гасла під пісню L'amour toujours, популярну серед расистів, та віддавали гітлерівське вітання. На сходинах були присутні студенти та місцеві мешканці.

Про інцидент стало відомо лише минулого тижня завдяки анонімним свідкам, але інших подробиць поліція Фрайбурга не розкриває.

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Слідчі встановили особи кількох присутніх на заході, але нікого поки не допитали. Крім того, продовжується пошук свідків події.

Пісня L'amour toujours 1999 року у виконанні діджея Джиджі Д'Агостіно останні кілька місяців фігурує у німецьких ЗМІ через те, що під неї співають ультраправі гасла.

Улітку цього року резонанс викликав інцидент на німецькому острові Зільт у Північному морі, де кілька молодих людей співали під цей трек "Іноземці геть" та "Німеччина – німцям". По всій Німеччині стались десятки подібних інцидентів.

Після цього виконувати L’amour tojours заборонили на цьогорічному Октоберфесті.

Крім того, через цей трек був змушений скласти мандат депутат ультраправої шведської партії.