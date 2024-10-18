В немецком Фрайбурге расследуют расистские выкрики на студенческом собрании
Полиция немецкого города Фрайбург, что в земле Баден-Вюртемберг, начала расследование по факту расистских выкриков во дворе студенческого общежития, что произошло еще в конце сентября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Как сообщается, во дворе общежития пели расистские лозунги под песню L'amour toujours, популярную среди расистов, и отдавали гитлеровское приветствие. На собрании присутствовали студенты и местные жители.
Об инциденте стало известно только на прошлой неделе благодаря анонимным свидетелям, но других подробностей полиция Фрайбурга не раскрывает.
Следователи установили личности нескольких присутствующих на мероприятии, но никого пока не допросили. Кроме того, продолжается поиск свидетелей происшествия.
Песня L'amour toujours 1999 года в исполнении диджея Джиджи Д'Агостино последние несколько месяцев фигурирует в немецких СМИ из-за того, что под нее поют ультраправые лозунги.
Летом этого года резонанс вызвал инцидент на немецком острове Зильт в Северном море, где несколько молодых людей пели под этот трек "Иностранцы вон" и "Германия – немцам". По всей Германии произошли десятки подобных инцидентов.
После этого исполнять L'amour tojours запретили на нынешнем Октоберфесте.
Кроме того, из-за этого трека был вынужден сложить мандат депутат ультраправой шведской партии.