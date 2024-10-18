В немецком Фрайбурге расследуют расистские выкрики на студенческом собрании

Полиция немецкого города Фрайбург, что в земле Баден-Вюртемберг, начала расследование по факту расистских выкриков во дворе студенческого общежития, что произошло еще в конце сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как сообщается, во дворе общежития пели расистские лозунги под песню L'amour toujours, популярную среди расистов, и отдавали гитлеровское приветствие. На собрании присутствовали студенты и местные жители.

Об инциденте стало известно только на прошлой неделе благодаря анонимным свидетелям, но других подробностей полиция Фрайбурга не раскрывает.

Реклама:

Следователи установили личности нескольких присутствующих на мероприятии, но никого пока не допросили. Кроме того, продолжается поиск свидетелей происшествия.

Песня L'amour toujours 1999 года в исполнении диджея Джиджи Д'Агостино последние несколько месяцев фигурирует в немецких СМИ из-за того, что под нее поют ультраправые лозунги.

Летом этого года резонанс вызвал инцидент на немецком острове Зильт в Северном море, где несколько молодых людей пели под этот трек "Иностранцы вон" и "Германия – немцам". По всей Германии произошли десятки подобных инцидентов.

После этого исполнять L'amour tojours запретили на нынешнем Октоберфесте.

Кроме того, из-за этого трека был вынужден сложить мандат депутат ультраправой шведской партии.