Вице-спикера Бундестага обвиняют в антисемитизме после поста в Instagram

В Германии начала раздаваться критика вплоть до призывов об отставке вице-спикера Бундестага Айдан Озозуз, представительницы СДПГ Шольца, после репоста картинки с антисионистским лозунгом.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Поводом для обвинений стал репост вице-спикера сообщения-сториз левой еврейской организации Jewish Voice for Peace, выступающей за "освобождение Палестины и иудаизм без сионизма". На картинке изображено разбомбленное здание школы в Газе с подписью "Это – сионизм".

Президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер назвал публикацию такого сообщения "недостойным".

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"Одно дело – критиковать методы ведения Израилем войны, а другое – использовать антисионистские нарративы, которые в прошлом году привели к худшим антиизраильским и антиеврейским выступлениям в Германии в прошлом году", – заявил он.

Посол Израиля Рон Прозор заявил, что Озозуз "подлила масла в огонь", фактически поставив под вопрос право Израиля существовать как государство, и что это "нельзя просто замести под ковер".

Президент Бундестага Бербель Бас, также представительница СДПГ, выразила сожаление по поводу поступка заместитеницы.

"Публикация сообщений с явными антисионистскими заявлениями запрещена... В этом сложном конфликте целью должно быть не нагнетание поляризации", – отреагировала она.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц направил Бас письмо, в котором выразил возмущение поступком Озозуз и призвал Бундестаг немедленно принять меры.

Депутат от "Зеленых" Фолькер Бек заявил, что репост вице-президента Бундестага стал "атакой на сионизм и, следовательно, Израиль", и что она "пересекла красную линию".

Генсек "ХСС", баварского партнера "ХДС", Мартин Губер зашел даже дальше и призвал к отставке вице-спикера. "Мы не хотим, чтобы нас представляла такая заместитель спикера. В парламентах Германии нет места антисемитизму, и тем более – когда речь идет о лице на должности вице-спикера", – заявил он в своих соцсетях.

На фоне скандала Озозуз извинилась за то, что оскорбила многих сограждан, и заявила, что не имела целью вызвать такую реакцию.

В новом посте она заверила, что поддерживает право Израиля на существование и его право на самооборону после нападения боевиков ХАМАС.

"В то же время я вижу нарастающую спираль насилия с тысячами гражданских жертв, в том числе женщинами и детьми. Я хочу привлечь внимание к тому, что гражданские страдают с обеих сторон. Не поддержать радикальные группы на той или иной стороне", – написала она.

На прошлой неделе съезд берлинских "Левых" завершился скандалом из-за спора об антисемитизме.

Между тем во Фрайбурге ведут расследование из-за расистских выкриков во дворе студенческого общежития, что произошло еще в конце сентября.