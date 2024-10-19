Во Франкфурте экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Нью-Дели в Лондон, был вынужден экстренно сесть в немецком Франкфурте после сообщения о том, что на его борту есть бомба.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
На борту самолета индийской авиакомпании Vistara, находилось 147 человек.
По данным полиции, данные о заминировании поступили через публикацию в X (Twitter).
Правоохранители эвакуировали пассажиров и экипаж самолета и провели обыск с собаками. Никаких взрывных устройств на борту не обнаружили.
Известие об экстренной посадке самолета авиакомпании Vistara появилось через день после того, как индийская полиция арестовала несовершеннолетнего в Мумбаи по подозрению в том, что он угрожал взрывом в Интернете.
Несколько индийских авиалайнеров недавно получили многочисленные угрозы через социальные сети. Все они оказались ложными.
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