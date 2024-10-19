Во Франкфурте экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Нью-Дели в Лондон, был вынужден экстренно сесть в немецком Франкфурте после сообщения о том, что на его борту есть бомба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На борту самолета индийской авиакомпании Vistara, находилось 147 человек.

По данным полиции, данные о заминировании поступили через публикацию в X (Twitter).

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Правоохранители эвакуировали пассажиров и экипаж самолета и провели обыск с собаками. Никаких взрывных устройств на борту не обнаружили.

Известие об экстренной посадке самолета авиакомпании Vistara появилось через день после того, как индийская полиция арестовала несовершеннолетнего в Мумбаи по подозрению в том, что он угрожал взрывом в Интернете.

Несколько индийских авиалайнеров недавно получили многочисленные угрозы через социальные сети. Все они оказались ложными.

Недавно самолет из Кракова в Париж развернули в воздухе из-за агрессивного пассажира.

Также сообщалось, что самолет British Airways, начавший рейс из Лондона на остров в Индийском океане, развернули над Европой после обнаружения технической проблемы.