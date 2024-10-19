Шольц прокомментировал возможную продажу Турции истребителей Eurofighter в Турции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проект по возможной поставке Турции истребителей Eurofighter находится на ранней стадии и реализуется под руководством Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца приводит Reuters.

Немецкий канцлер комментировал возможные сдвиги в вопросе поставок Eurofighter Турции.

"Это то, что будет развиваться и дальше, но сейчас его продвигают оттуда (из Великобритании)", – сказал он во время пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Турецкий президент в свою очередь заявил о желании "оставить позади некоторые трудности" в поставках продукции оборонной промышленности.

В июле Эрдоган призвал Шольца снять запрет на продажу Анкаре истребителей Eurofighter.

По данным СМИ, Турция ожидает "позитивных сигналов" от Германии по покупке истребителей Eurofighter.

Сообщалось также, что Германия впервые за долгое время одобрила продажу значительных объемов оружия Турции.