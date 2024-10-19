У Німеччині зафіксували землетрус

У Німеччині напередодні зафіксували землетрус, магнітуда якого склала 3,1.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Землетрус зафіксували у федеральній землі Бранденбург між населеними пунктами Герцберг і Кірхгайн.

У Федеральному інституті геонаук і природних ресурсів (BGR) заявили, що землетрус був незвичним.

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"Він стався в місці, де раніше ніколи не спостерігалася сейсмічна активність", – сказав представник BGR.

Повідомлення про руйнування або постраждалих внаслідок землетрусу не надходило.

Раніше у вересні на сході Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 – найсильніший з початку року.

Афтершоки відчули жителі сусідніх Болгарії, Молдови та України.

Молдовська президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час прямоефірного інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи.