В Германии накануне зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 3,1.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Землетрясение зафиксировали в федеральной земле Бранденбург между населенными пунктами Герцберг и Кирхгайн.
В Федеральном институте геонаук и природных ресурсов (BGR) заявили, что землетрясение было необычным.
"Оно произошло в месте, где ранее никогда не наблюдалась сейсмическая активность", – сказал представитель BGR.
Сообщения о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступали.
Ранее в сентябре на востоке Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 – самое сильное с начала года.
Афтершоки почувствовали жители соседних Болгарии, Молдовы и Украины.
Молдовский президент Майя Санду была вынуждена прервать свой ответ во время интервью в прямом эфире, когда в студии почувствовали подземные толчки.