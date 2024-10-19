В Германии накануне зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 3,1.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Землетрясение зафиксировали в федеральной земле Бранденбург между населенными пунктами Герцберг и Кирхгайн.

В Федеральном институте геонаук и природных ресурсов (BGR) заявили, что землетрясение было необычным.

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"Оно произошло в месте, где ранее никогда не наблюдалась сейсмическая активность", – сказал представитель BGR.

Сообщения о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступали.

Ранее в сентябре на востоке Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 – самое сильное с начала года.

Афтершоки почувствовали жители соседних Болгарии, Молдовы и Украины.

Молдовский президент Майя Санду была вынуждена прервать свой ответ во время интервью в прямом эфире, когда в студии почувствовали подземные толчки.