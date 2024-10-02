Сейм Польщі схвалив проєкт закону щодо підтримки постраждалих від катастрофічних повеней

Польський Сейм у вівторок підтримав спеціальний законопроєкт щодо підтримки людей та бізнесу, постраждалих від катастрофічних повеней на південному заході країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Під час голосування у нижній палаті урядовий проєкт підтримали 393 депутати, проти був лише один голос і 19 – утрималися. Перед тим схвалили близько 30 поправок, переважно з уточненнями формулювань.

Схвалили також поправку щодо скасування заборони торгівлі у цих районах у неділю та свята товарами першої необхідності.

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Сенат має розглянути законопроєкт у середу.

Він передбачає серію довгострокових заходів для підтримки населення постраждалого регіону – допомога з виплатою кредиту за житло протягом року, безповоротна фінансова допомога постраждалим, додаткові виплати родинам з дітьми, підтримка бізнесу, оплата 20-денної відпустки для людей, яким потрібно наводити лад у помешканні тощо.

У проєкті йдеться також про управління відходами, що утворилися внаслідок стихійного лиха.

Також у Сеймі створили спеціальний комітет щодо подолання наслідків повеней.

Ще до ухвалення законопроєкту уряд анонсував перші заходи підтримки, як списання частини виплат за житловими кредитами постраждалим громадянам, а також скасування ПДВ для товарів та послуг, що надаються як благодійна допомога постраждалим.

За останніми даними, внаслідок вересневих повеней у Польщі загинули 9 людей.