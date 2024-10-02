Сейм Польши одобрил проект закона по поддержке пострадавших от наводнений

Польский Сейм во вторник поддержал специальный законопроект по поддержке людей и бизнеса, пострадавших от катастрофических наводнений на юго-западе страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Во время голосования в нижней палате правительственный проект поддержали 393 депутата, против был только один голос и 19 – воздержались. Перед тем одобрили около 30 поправок, преимущественно с уточнениями формулировок.

Одобрили также поправку об отмене запрета торговли в этих районах в воскресенье и праздники товарами первой необходимости.

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Сенат должен рассмотреть законопроект в среду.

Он предусматривает серию долгосрочных мер для поддержки населения пострадавшего региона – помощь с выплатой кредита за жилье в течение года, безвозвратная финансовая помощь пострадавшим, дополнительные выплаты семьям с детьми, поддержка бизнеса, оплата 20-дневного отпуска для людей, которым нужно наводить порядок в доме и тому подобное.

В проекте говорится также об управлении отходами, образовавшимися в результате стихийного бедствия.

Также в Сейме создали специальный комитет по преодолению последствий наводнений.

Еще до принятия законопроекта правительство анонсировало первые меры поддержки, как списание части выплат по жилищным кредитам пострадавшим гражданам, а также отмена НДС для товаров и услуг, предоставляемых в качестве благотворительной помощи пострадавшим.

По последним данным, в результате сентябрьских наводнений в Польше погибли 9 человек.