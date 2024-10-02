Кандидат в лидеры Консервативной партии Британии назвал свою дочь Тэтчер

Кандидат в лидеры Консервативной партии Великобритании Роберт Дженрик дал одной из своих дочерей имя Тэтчер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Дженрик отметил, что одна из трех его дочерей носит второе имя в честь покойного консервативного премьер-министра, поскольку он уважает "сильных женщин".

"О, вы ее сейчас ставите в неловкое положение", – сказал Дженрик, когда на него надавили, чтобы он прокомментировал имя дочери.

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"Это Маргарет Тэтчер... Это Тэтчер. Она родилась в год смерти Маргарет Тэтчер", – сказал он.

"Я подумал, что это хороший способ напомнить ей о хорошем премьер-министре", – добавил Дженрик.

Дженрик, бывший младший министр по вопросам иммиграции, является фаворитом букмекеров в борьбе за пост лидера Консервативной партии.

Опрос 2021 года показал, что сторонница свободного рынка Тэтчер, которая привела консерваторов к трем победам на выборах подряд и изменила британское государство в 1980-х годах, уступает только Уинстону Черчиллю в оценках британцев относительно того, кто был лучшим премьер-министром в истории.

Британская Консервативная партия намерена назвать своего нового лидера 2 ноября после того, как худший результат партии на выборах заставил бывшего премьер-министра Риши Сунака заявить об отставке.

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