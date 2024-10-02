МИД Польши: Украина помогла с эвакуацией семей польских дипломатов

На борту украинского эвакуационного самолета из Ливана, который 1 октября вечером приземлился в Жешуве, находились семьи польских дипломатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" рассказал представитель МИД Польши Павел Вронский.

По его словам, в Польшу этим самолетом вернулись семьи польских дипломатов в связи с сокращением персонала посольства страны в Ливане из-за политической ситуации, а также несколько человек, которые выехали по гуманитарным соображениям, из-за плохого состояния здоровья.

Представитель МИД добавил, что польская сторона "очень высоко" оценивает сотрудничество с Украиной в этом контексте.

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Он надеется, что сотрудничество между Киевом и Варшавой в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.

"Если наш самолет будет осуществлять туда рейс, то мы заберем кого-то из граждан Украины. Это – сотрудничество партнеров, которые периодически организуют такого рода чартерные рейсы в Бейрут",– добавил представитель польского МИД.

Ранее сообщалось, что Украина организовала эвакуационный рейс из Ливана в Польшу самолетом украинской авиакомпании SkyUp, на его борту, помимо украинцев, в Европу вернулись граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, а также Бразилии и Ливана.

Накануне Иран совершил массированную ракетную атаку по территории Израиля в ответ на наземную операцию Израиля на юге Ливана, с территории которого действует группировка "Хезболла". В ожидании этого обострения многие страны призвали своих граждан покинуть регион и организовали эвакуационные рейсы.

Сообщалось, что силы США помогли Израилю сбивать ракеты, которые Иран запустил по стране. Министр обороны Великобритании заявил, что британские силы в регионе также "сыграли свою роль", не приводя конкретики.