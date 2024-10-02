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Президент Австрії закликає до спокійних переговорів про уряд після перемоги ультраправих

Новини — Середа, 2 жовтня 2024, 17:00 — Олег Павлюк

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен у середу, 2 жовтня, закликав усі парламентські партії уникати конфронтації та шукати компроміси стосовно майбутньої коаліції після перемоги ультраправих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах у неділю, 29 вересня, здобувши близько 29% голосів.

Оскільки в ультраправих не вистачає голосів для одноосібної більшості, вони потребують угоди з іншими партіями.

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У вівторок Ван дер Беллен офіційно прийняв відставку уряду Карла Негаммера, лідера консервативної Австрійської народної партії, якого попросив виконувати обов'язки до формування нового уряду.

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"Виборча кампанія закінчилася. Протистояння закінчилося. Тепер необхідно знайти компроміси, спільні відповіді на нагальні питання", – сказав австрійський президент.

Серед таких питань він згадав вартість життя, зміну клімату та охорону здоров'я, а також те, "як ми можемо зробити позитивний внесок у Європейський Союз" та "який образ Австрії ми хочемо представити світові".

Ван дер Беллен поки не оголосив, якій партії доручить формування уряду, лише зазначивши, що зробить це "з необхідним спокоєм і з необхідною глибиною". Напередодні Негаммер закликав доручити це ультраправим.

Більше про вибори в Австрії – у статті: Австрія захиталася: чому тріумф ультраправих поки не став катастрофою для України.

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