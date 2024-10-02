Президент Австрії закликає до спокійних переговорів про уряд після перемоги ультраправих

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен у середу, 2 жовтня, закликав усі парламентські партії уникати конфронтації та шукати компроміси стосовно майбутньої коаліції після перемоги ультраправих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах у неділю, 29 вересня, здобувши близько 29% голосів.

Оскільки в ультраправих не вистачає голосів для одноосібної більшості, вони потребують угоди з іншими партіями.

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У вівторок Ван дер Беллен офіційно прийняв відставку уряду Карла Негаммера, лідера консервативної Австрійської народної партії, якого попросив виконувати обов'язки до формування нового уряду.

"Виборча кампанія закінчилася. Протистояння закінчилося. Тепер необхідно знайти компроміси, спільні відповіді на нагальні питання", – сказав австрійський президент.

Серед таких питань він згадав вартість життя, зміну клімату та охорону здоров'я, а також те, "як ми можемо зробити позитивний внесок у Європейський Союз" та "який образ Австрії ми хочемо представити світові".

Ван дер Беллен поки не оголосив, якій партії доручить формування уряду, лише зазначивши, що зробить це "з необхідним спокоєм і з необхідною глибиною". Напередодні Негаммер закликав доручити це ультраправим.

Більше про вибори в Австрії – у статті: Австрія захиталася: чому тріумф ультраправих поки не став катастрофою для України.