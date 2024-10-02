Президент Австрии призывает к спокойным переговорам о правительстве после победы ультраправых

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду, 2 октября, призвал все парламентские партии избегать конфронтации и искать компромиссы в вопросе будущей коалиции после победы ультраправых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах в воскресенье, 29 сентября, получив около 29% голосов.

Поскольку у ультраправых не хватает голосов для единоличного большинства, они нуждаются в соглашении с другими партиями.

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Во вторник Ван дер Беллен официально принял отставку правительства Карла Нехаммера, лидера консервативной Австрийской народной партии, которого попросил исполнять обязанности до формирования нового правительства.

"Избирательная кампания закончилась. Противостояние закончилось. Теперь необходимо найти компромиссы, общие ответы на насущные вопросы", – сказал австрийский президент.

Среди таких вопросов он упомянул стоимость жизни, изменение климата и здравоохранение, а также то, "как мы можем сделать положительный вклад в Европейский Союз" и "какой образ Австрии мы хотим представить миру".

Ван дер Беллен пока не объявил, какой партии поручит формирование правительства, лишь отметив, что сделает это "с необходимым спокойствием и с необходимой глубиной". Накануне Нехаммер призвал поручить это ультраправым.

Больше о выборах в Австрии – в статье: Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины.