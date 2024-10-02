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Президент Австрии призывает к спокойным переговорам о правительстве после победы ультраправых

Новости — Среда, 2 октября 2024, 17:00 — Олег Павлюк

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду, 2 октября, призвал все парламентские партии избегать конфронтации и искать компромиссы в вопросе будущей коалиции после победы ультраправых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах в воскресенье, 29 сентября, получив около 29% голосов.

Поскольку у ультраправых не хватает голосов для единоличного большинства, они нуждаются в соглашении с другими партиями.

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Во вторник Ван дер Беллен официально принял отставку правительства Карла Нехаммера, лидера консервативной Австрийской народной партии, которого попросил исполнять обязанности до формирования нового правительства.

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"Избирательная кампания закончилась. Противостояние закончилось. Теперь необходимо найти компромиссы, общие ответы на насущные вопросы", – сказал австрийский президент.

Среди таких вопросов он упомянул стоимость жизни, изменение климата и здравоохранение, а также то, "как мы можем сделать положительный вклад в Европейский Союз" и "какой образ Австрии мы хотим представить миру".

Ван дер Беллен пока не объявил, какой партии поручит формирование правительства, лишь отметив, что сделает это "с необходимым спокойствием и с необходимой глубиной". Накануне Нехаммер призвал поручить это ультраправым.

Больше о выборах в Австрии – в статье: Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины.

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